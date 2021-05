Sonck: "41 goals is zo ontzettend veel, Lewandowski is een machine"

De Pool van Bayern schreef afgelopen zaterdag tegen Augsburg geschiedenis. Hij maakte zijn 41e goal van het seizoen en verbeterde daarmee het legendarische record van Gerd Müller uit het seizoen 1971-1972.



"41 doelpunten is buitenaards en het is "maar" 41 omdat hij de laatste weken een paar matchen gemist heeft door blessures", benadrukt Sonck terecht. "Lewandowski heeft alles."

"Hij voetbalt goed mee, heeft ervaring, weet heel goed hoe hij moet bewegen in het strafschopgebied en is een heel goede afwerker. Dat zag je tegen Augsburg opnieuw. Het was op het einde van de match (dat hij scoorde), maar toch was hij nog heel scherp om meteen te reageren (op de rebound)."

"Het helpt natuurlijk dat zijn ploeg zo goed is. Als je ziet wie er bij Bayern op de bank zit, dan weet je dat je als spits wel doelpunten zal maken. Choupo-Moting deed het in de Champions League ook niet onaardig, maar Lewandowski is een machine."