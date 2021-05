Pech blijft Charles Leclerc achtervolgen in Monaco: auto raakt niet op tijd klaar

Charles Leclerc parkeerde zijn Ferrari gisteren op de poleposition, maar parkeerde zijn Ferrari ook in de muur in Monaco. De crash betekende het einde van de kwalificaties en uiteindelijk ook het einde van de race voor Leclerc.

Ferrari liet in een verklaring weten dat er een probleem was met de aandrijfas van de auto van Leclerc en het Italiaanse team kon het niet op tijd herstellen voor de start van de GP.

Het probleem met de aandrijfas kwam als een verrassing, want Ferrari had gisteren al laten weten dat de versnellingsbak niet geraakt was in de crash.

"Ik ben verrast, want ze hadden de versnellingsbak gecontroleerd", vertelde Mercedes-baas Toto Wolff. "Het is vooral jammer voor Charles, omdat hij Monegask is, de toeschouwers ook voor hem komen én hij die polepositie verdiende."

Leclerc heeft nog nooit de zwart-witte vlag gezien in Monaco. Vorig jaar werd de GP niet gereden door de coronapandemie. In 2018 en 2019 viel hij in de F1-race uit na crashes en ook in de Formule 2 kon hij in 2017 niet finishen.