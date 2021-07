KAA Gent opent straks Conference League: wat is het? Wie doet mee? Wat valt er te winnen?

Waarom een derde Europees toernooi?

Liefst 34 van de 54 UEFA-federaties zullen minstens één vertegenwoordiger hebben in de groepsfase. Vandaar dat de grote vijf voetballanden slechts één vertegenwoordiger afleveren in de Conference League.

Schrik dus niet als u straks een ploeg uit pakweg Albanië of IJsland in de poules van de Conference League ziet.

Hoe werkt het?

De groepsfase bestaat dus uit in totaal 32 ploegen - 8 poules van 4. Zij zullen via het vertrouwde principe in totaal 6 wedstrijden afwerken. Alle duels worden op donderdagavond afgewerkt.

Iedereen, zelfs pakweg Tottenham, moet nog voorrondes afwerken. Het ene team uiteraard al meer dan het andere. Maximaal vier, minimaal één. Anderlecht start in de 3e voorronde, AA Gent in de 2e.

Het straffe: op dit moment is nog geen enkele club zeker van een plekje in de groepsfase van de Conference League.

Zo werkt de Conference League

Wie doet er aan mee?

Hoorde u ooit al van Sumgayit, Cukaricki of Torpedo-BelAZ Zhodino? Wel, het zijn allemaal clubs die al meespeelden in de voorrondes van de Conference League. Al zitten er ook bekendere namen tussen de deelnemers.

Wat valt er te winnen?

De UEFA communiceerde eind mei over de start- en puntenpremies van de Conference League.

Er mag 235 miljoen euro verdeeld worden onder de 32 deelnemers aan de groepsfase, een stuk minder dan de Europa League. Deelnemers aan de groepsfase ontvangen 2,94 miljoen euro.

Een zege brengt 500.000 euro op, een draw 166.000 euro. De groepswinnaar verdient een bonus van 650.000 euro, de tweede 325.000 euro.

En er staat meer op het spel. De eindwinnaar van de Conference League krijgt een automatische plaats in de groepsfase van de Europa League in het daaropvolgende seizoen. Tenzij de winnaar al zeker is van zijn plekje via de nationale competitie.

En uiteraard een glimmende trofee.