Huilende Romelu Lukaku na Scudetto: "Ik had het mijn grootvader beloofd"

Lukaku pakte dit seizoen met Inter zijn eerste titel sinds de Belgische landstitel met Anderlecht in 2009-2010. De Rode Duivel had ook een enorm aandeel in de titel van Inter, met 24 goals en 11 assists.

Na de laatste wedstrijd van het seizoen, een galamatch tegen Udinese, liet Lukaku de emoties de vrije loop. De spits had ook een shirt aan met een foto van zijn grootouders, waar hij achteraf wat uitleg bij gaf.

"Ik wou niet huilen vandaag, eerlijk gezegd, maar ik dacht vandaag veel aan mijn grootouders. Daarom ook de t-shirt met een foto van hen", vertelde hij.

"Toen mijn grootvader in 2005 overleed, heb ik hem beloofd dat ik op een dag een grote titel zou winnen voor hem. Nu heb ik dat klaargespeeld, ik ben er heel trots op."

"We hebben zo hard gewerkt voor deze titel. Vorig jaar waren we er al heel dicht bij, maar we hebben dit seizoen een enorme stap voorwaarts gezet. Ik ben enorm trots om deze kleuren te mogen dragen", besloot Lukaku.