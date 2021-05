Giro-peloton staat 20 minuten stil na zware val, Buchmann, Van Emden en Berhane out

Radioverslaggever Christophe Vandegoor doet het verhaal van een voorspelde snelle start: "Vertrekplaats Grado, een klein dorpje in het noordoosten van Italië, is met het vasteland verbonden met een brug. Dat is een prachtig decor, maar er staat heel veel wind vandaag."

"Van bij de start was het volle bak koers, onder meer Campenaerts probeerde het meteen, net als de jongens van Lotto-Soudal. Ze waren 3 km aan het vlammen met het spel van de wind, op kop, maar ook schuin. En plots waren daar de beelden van die zware valpartij."

De jury legde de wedstrijd heel snel stil, tot ongenoegen van de renners voorop die wilden doorrijden. Er moesten heel wat renners verzorgd worden, het medische verdict was streng: Buchmann, Van Emden en Berhane moesten opgeven. Na 20 minuten trok het pak zich weer op gang.