Fred Vanderbiest (KVM) reageert: "Heb niets racistisch gezegd of bedoeld"

"Ik ben opgegroeid in zowat de meest diverse buurt van het land en dan zou ik racistisch zijn?", vertelt de man die afkomstig is uit het Brusselse. "Laat het duidelijk zijn: ik heb niets racistisch bedoeld."

"Als iemand fors in het duel gaat, zeg ik dat. Ik stond die jongen achteraf op te wachten om hem in het Engels uit te leggen wat ik gezegd heb. Maar ik mocht er niet bij en heb het dan aan Vadis Odjidja uitgelegd."

Vanderbiest kwam zelf snel met een uitleg op de persconferentie en de site van KVM. "Ik riep naar Chinonso Emeka, nadat hij Bijker tegen de grond had gewerkt: "Heeft hij geen eten gekregen of wat?" Dat is niet racistisch bedoel. Ik zeg dat tegen iedereen."

De poppetjes gingen aan het dansen na de 1-2, waarmee Gent en niet Mechelen het laatste Europese ticket afdwong. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck en -aanvoerder Vadis Odjidja zeiden achteraf op de persconferentie dat "er dingen gezegd en geroepen zijn die absoluut niet thuishoren op een voetbalveld". Ze gingen wel niet in op wat er geroepen was.

KVM-directeur: "100% overtuigd dat Fred nooit iemand wil raken"

De directie van KV Mechelen onderzoekt wat er gebeurd is. Algemeen directeur Frank Lagast reageerde kort op de website: "Het mag duidelijk zijn: elke vorm van discriminatie of racisme veroordelen we streng.”

"Wat er exact gebeurd of gezegd is, weet ik niet. Dat zullen we nagaan. De vierde scheidsrechter en de match delegate stonden in de buurt."

"We hebben ook met Fred gesproken. We weten allemaal dat hij met veel passie in de dug-out zit. Maar ik ben er honderd procent van overtuigd dat hij nooit een uitspraak zou doen om iemand te raken omwille van zijn huidskleur of afkomst. Het verslag van de scheidsrechters zal duidelijkheid brengen.”