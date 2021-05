De derde week van de Giro: 3 bergritten richting de slottijdrit in Milaan

Woensdag 26 mei: 17e etappe

De Sega di Ala is overigens een nieuwkomer in de Giro. In 2013 werd de beklimming wel opgenomen in het parcours van de Ronde van Trentino. Vincenzo Nibali was er de sterkste en won dat jaar ook de Giro.

Het peloton trekt naar de Sega di Ala op 1.246 meter. Dat lijkt klein bier in vergelijking met de reuzen van afgelopen maandag, maar de slotcol is een kanjer van 11 kilometer aan net geen 10 procent.

De Passo San Valentino is de eerste zware dobber en na een afdaling en een korte verpozing in het dal wacht een aankomst bergop.

De lange aanloop van de 17e etappe is hoofdzakelijk in dalende lijn, maar de laatste 50 kilometer herbergt nog twee joekels.

Na de koninginnenrit van maandag, ook al was die ingekort, is de rustdag van vandaag ongetwijfeld een godsgeschenk, maar woensdag zullen de ogen weer voortdurend richting de nodige bergtoppen turen.

Donderdag 27 mei: 18e etappe

En deze Giro staat in het teken van de geslaagde ontsnappingen, waardoor aanvallers weer over de beste kaarten lijken te beschikken.

Vrijdag 28 mei: 19e etappe

De aankomst op Alpe di Mera waarborgt overigens ook al geen referenties, want de Alpencol fungeert voor het eerst als aankomst in de Giro.

Het is een etappe met een bittere nasmaak, want nabij het Lago Maggiore en de Mottarone vond afgelopen zondag het drama met een kabelbaan plaats.

Zaterdag 29 mei: 20e etappe

Dat moet dan wel hoofdzakelijk op Zwitsers grondgebied gebeuren. De Passo San Bernardino is de opener van het eetfestijn, daarna neemt de Splügenpass over.

Zondag 30 mei: 21e etappe

Vorig jaar kregen we in Milaan nog een heuse omwenteling: Tao Geoghegan Hart reed Jai Hindley in de slottijdrit nog uit de roze trui. Hangt er opnieuw zo'n scenario in de lucht?

Over het parcours kunnen we alleszins kort en bondig zijn: 30 biljartvlakke kilometers zijn een kolfje naar de hand van de overgebleven straaljagers in dit peloton.

Even na 17 u zal de roze trui finishen. Hij wordt op de Piazza Duomo in de bloemetjes gezet als eindwinnaar van de 104e Giro.