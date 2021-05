Club krijgt bescheiden hulde: "Ik hoop dat afspraken nageleefd worden", aldus burgemeester De fauw

Donderdag, na het laatste fluitsignaal tegen Anderlecht, barstte het feest in alle hevigheid los nabij het Jan Breydelstadion. Na bloedstollende play-offs kon Club Brugge eindelijk de titel vieren.



De coronamaatregelen gingen wel even de deur uit. Aan het oefencomplex in Westkapelle werd de spelersbus - tegen de afspraken met de stad in - door het supporterslegioen opgewacht. Enkele Club-spelers en ook trainer Philippe Clement mengden zich toen in de menigte.



"Om dit te voorkomen zal er vandaag buiten het stadion een kort huldigingsmoment gehouden worden", vertelt de Brugse burgemeester Dirk De fauw, die eerder deze week boos was bij het zien van de beelden.

"Vanaf een podium, zonder contact met supporters en mét mondmaskers zullen de spelers de beker tussen 21.15 en 21.45 uur aan het publiek mogen tonen."