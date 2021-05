Burgemeester Brugge: We wilden niet ingrijpen met waterkanon zoals op La Boum"

Donderdagavond was De fauw nog boos op Club Brugge. De spelersbus was tegen de afspraken in gestopt in Drongen en reed ook langs het stadion en de Platse op Sint-Andries. Zondag viel er Club niks te verwijten, volgens de burgemeester.

"Club Brugge en de horeca hebben de gemaakte afspraken duidelijk nageleefd. Op de Platse zijn 1.000 of 1.500 fans geweest, dat is twee procent van het totaal aantal fans van Club Brugge."

"Er zijn fans die zich misdragen hebben. De politie heeft ingegrepen en er zijn pv's uitgedeeld voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal, er is 15 kilogram vuurwerk in beslag genomen en iemand is administratief aangehouden.'

"We hadden vooraf de afspraak gemaakt dat we geen situatie wilden zoals La Boum in Brussel en dus niet het waterkanon en paarden zouden inzetten. We wilden het liever centraliseren op de Platse en rond het stadion en voorkomen dat het feest zich zou verspreiden over heel Sint-Andries en de bewoners de slachtoffers zouden zijn."

Was het slim om de viering toe te staan? Of zijn mensen individueel verantwoordelijk? Burgemeester De fauw vindt het laatste. "Ik geef toe dat het niet altijd even coronaveilig was, maar dat is iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid."

"Wij als stadsbestuur hebben aangedrongen om afstand te houden en mondmaskers te dragen. Maar je moet niet hardhandig ingrijpen op een moment dat veel mensen samen zijn, enkel en alleen om het feit dat ze geen mondmasker dragen."