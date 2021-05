Brooklyn, Dallas, Portland en Milwaukee beginnen goed aan NBA-play-offs

In de allereerste partij van de eerste ronde hadden de Bucks een verlenging nodig tegen Miami. Middleton zorgde met een laat shot (109-107) voor een eerste revanche op de uitschakeling vorig jaar in de halve finales.

Giannis Antetokounmpo was op dreef met 26 punten en 18 rebounds maar miste in de slotfase van de reguliere speeltijd 4 van zijn 6 vrijworpen. Bij Miami was Jimmy Butler de beste man met 17 punten en 10 rebounds.

Brooklyn, de nummer 2 van de Eastern Conference na Philadelphia, haalde het met 104-93 van Boston. De Big Three van de Nets waren op de afspraak. Kevin Durant tekende voor 32 punten en 12 rebounds, Kyrie Irving was goed voor 29 punten en James Harden voor 21 punten (plus 9 rebounds en 8 assists). 82 punten van de 104 namen ze dus voor hun rekening.

Het Sloveense fenomeen Luka Doncic leidde Dallas in de openingsmatch tegen de Los Angeles Clippers naar de overwinning met 31 punten, 11 assists en 10 rebounds (een triple-double). De Mavericks haalden het met 103-113.

Portland ging met de zege lopen bij Denver. De Trail Blazers trokken met 109-123 aan het langste eind. Damian Lillard was met 34 punten en 13 assists cruciaal bij de bezoekers. Ook Nikola Jokic van de Nuggets kwam tot 34 punten.