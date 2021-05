Bart Swings wordt 9e in skeelermarathon, Jason Suttels is beste Belg in L'Aquila

Bart Swings werd halverwege de marathon zondag gehinderd door materiaalpech. Op dat moment waren zijn ploeggenoot bij Powerslide, de Duitser Felix Rijhnen en de Fransman Martin Ferrié ontsnapt uit het peloton.

Omdat de samenwerking tussen de koplopers niet boterde, werd het tweetal bijgehaald door drie skaters, waarna de 24-jarige Fransman Timothy Loubineaud de sprint won voor Ferrié en Hugo Gerard. Jason Suttels reed naar de zesde plaats. Swings won de sprint van het peloton en werd zo negende.

De wedstrijd in L'Aquila maakt deel uit van een reeks om de World Inline Cup, die Swings in 2015, 2016 en 2018 won.

Bart Swings onderbrak voor de marathon de training met zijn Team IKO voor het schaatsseizoen. Sinds enkele jaren stelt hij zijn activiteiten in het inline skaten in dienst van het schaatsen. Daarom zal hij deze zomer niet op de EK in Portugal starten. De wereldtitelstrijd laat hij al jaren links liggen.

Voor de marathon was Bart Swings wel al de winnaar geworden in een internationale afvallingskoers en eindigde hij tweede in een puntenkoers na de Fransman Nolan Beddiaf.