Bart Aernouts eindigt als 5e in 1e volledige Ironman sinds Hawai 2019

Vorige maand toonde Bart Aernouts zich nog de beste in de Ironman 70.3 van Florida. In de volledige Ironman van Oklahoma kon hij dat kunstje niet herhalen.

Onze 36-jarige landgenoot begon als 5e aan de afsluitende marathon. Die begon hij voorzichtig waardoor hij even terugzakte naar de 7e plaats, maar hij raapte nog twee concurrenten op. Hij bleef onder de 8 uur en kwam na 7 uur 55 minuten en 13 seconden over de finish.

Door de coronapandemie was het de eerste volledige Ironman voor Bart Aernouts sinds zijn negende plaats in Hawaï in 2019. De Duitser Patrick Lange was een klasse apart in Oklahoma, vooral dankzij zijn snelle marathon (2u36'46").