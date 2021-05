Advocaat van Vanderbiest: "Lasterlijk tegenover mijn cliënt"

Vanderbiest gaf toe dat hij iets riep richting Gent-speler Emeka. ""Heeft hij geen eten gekregen, of wat?" Maar dat was niet racistisch bedoeld, dat zeg ik tegen iedereen die fors in het duel gaat", verklaarde de assistent op persconferentie en clubwebsite.

Vandaag liet hij het woord aan zijn advocaat Sven Mary. Die vindt de racismebeschuldigingen van Gent-coach Hein Vanhaezebrouck en -aanvoerder Vadis Odjidja ongepast en bekijkt of hij klacht zal neerleggen wegens laster en eerroof jegens zijn cliënt.

Mary vindt de woorden van Vanderbiest geen racistische opmerking: "Als dat de woorden zijn, dan moet men mij vandaag uitleggen wat het racisme daarin is. Racisme moet er sowieso uit, maar het racismekleed elke keer gaan aantrekken..."

"Er is niks verschrikkelijkers, vind ik, dan de connotatie "racist" te krijgen. Meneer Vanderbiest zegt: "Ik ben geen racist en heb ook geen racistische uitlating gemaakt.""

"Dus als je blijft stellen dat hij dat toch zou hebben gedaan zonder dat hij dat heeft gedaan, dan is dit lasterlijk en eerrovend."

"Ik vind het verschrikkelijk voor die jongen als hij zich racistisch bejegend zou hebben gevoeld, maar dan zou ik wel de nadruk willen leggen op het feit hoe en wat hem uitgelegd geweest is. Was het een blanke speler geweest, had hij dat wellicht ook gezegd."