"Geen mirakels in de sport: we staan met z'n allen met de voetjes op de grond"

Twee weken geleden was er na de openingstijdrit in Turijn een grote hoerastemming rond de kansen van Remco Evenepoel (21) in de Ronde van Italië, maar bij de derde zondag van de Giro weet iedereen intussen hoe laat het is. Radioverslaggever Carl Berteele analyseert en steekt ook de hand in eigen boezem.

"In de aanloop naar de Giro werd een van onze kranten zelfs op roze papier gedrukt", herinnert Carl Berteele zich nog. "Maar dat was toch een beetje onrealistisch, een stapje te ver", vertelde hij vanochtend bij Radio 1. "Remco Evenepoel is na zijn overstap van de junioren naar de profs binnengekomen met een knal en heeft vorig jaar veel rittenkoersen van een week gewonnen. Ik herhaal: een week." "Maar toen was er die val op 15 augustus in de Ronde van Lombardije. Ik vraag me nu af: beseft iedereen nog de impact van die val op een jongen van 21 jaar in zijn eerste grote ronde?" "Er werden heel onrealistische voorstellingen gemaakt. We worden nu allemaal met de voetjes op de grond gezet. Er bestaan geen mirakels in de sport. We moeten met z'n allen dus wat realistischer zijn."

De trofee lijkt dit jaar naar Egan Bernal te gaan.

"Ik blijf zeggen: een coureur moet koersen"

Als iedereen in de spiegel kijkt, weten ook alle media dat ze de lat misschien te hoog gelegd hebben. Zijn we te veel supporter en te weinig verslaggever geweest? Carl Berteele: "Het is heel aanstekelijk om zo'n jonge jongen te zien fietsen. Hij ligt ook goed bij de pers en hij legt het in alle talen goed uit. Hij beroert iedereen." "Ik zeg niet dat hij ons om de vinger draait, maar je gaat wel mee in dat verhaal. En een Belgische klassementsman in een grote ronde, dat is zo lang geleden." En toch is de droom intussen doorprikt. "Het is misschien een ouderwets credo, maar ik blijf zeggen dat een coureur moet koersen", doelt onze radioreporter op de noodgedwongen atypische voorbereiding zonder competitie. "Geen koersritme, geen stuurvaardigheid, problemen in de afdalingen: dat zijn de elementjes die nu naar boven komen. De koers telt nu eenmaal wetten die je niet kunt verloochenen."

"David tegen Goliath"