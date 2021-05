"Dimitri Van den Bergh staat straks meteen voor sleutelwedstrijd in de PL"

"Niet alle spelers zullen even goed omgaan met publiek"

De finaleweek in de Premier League staat voor de deur. Ten opzichte van de voorbije weken is er één belangrijke nieuwigheid: er zal opnieuw voor een dartsgek publiek gespeeld worden. Per dag zullen er 1000 fans toegelaten worden in de Marshall Arena in Milton Keynes.



Volgens ex-topdarter Co Stompé, tegenwoordig dartsanalist op de Nederlandse tv, is de invloed van dat publiek niet te onderschatten. "De meeste spelers zijn eraan gewend, maar niet alle spelers zullen er even goed mee omgaan."



"Iemand als Michael van Gerwen vaart daar wel bij en maakt er ook graag gebruik van, of het publiek nu voor of tegen hem is. Ook Van den Bergh ging de voorbije twee jaar altijd wel goed om met het publiek. Voor iemand als De Sousa, die nog niet lang meedraait en amper voor een publiek speelde, kan dat wel een invloed hebben."