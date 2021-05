"Battle of Britain" uitgesteld, Fury is eerst rematch verplicht aan Wilder

In maart kwam er het nieuws dat de langverwachte clash tussen de twee Britse zwaargewichten Joshua en Fury er zou komen. Joshua, wereldkampioen in de IBF, WBO en WBA bonden, en Fury, wereldkampioen in de WBC, zouden zo vechten om de titel in alle vier grote boksbonden.

De "Battle of Britain" had komende augustus in Saudi-Arabië moeten plaatsvinden, maar dat duel komt er dus niet. De Amerikaan Wilder, die al twee keer bokste tegen Fury en de laatste keer verloor begin 2020, eiste immers een rematch. Die kon hij ook afdwingen bij een Amerikaanse arbitragecommissie.