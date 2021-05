VIDEO: Dit was de Zoncolan: Evenepoel plooit, Bernal imponeert

1. Kopgroep met Mollema en Bennett

Kijken de toppers de kat uit de boom en krijgen we ook in deze etappe een strijd op twee fronten? 11 vluchters geloven in hun kansen en krijgen van het peloton 8 minuten. De belangrijkste namen: George Bennett en Bauke Mollema.

In het peloton ment niet Ineos, wel Astana. "Op de Zoncolan moet een topper winnen, niet een vluchter", verklaart de ploegleiding van Aleksandr Vlasov hun aanpak.