  • pas verschenen
  • video
  • podcasts

    Thomas De Gendt mist ploegmaats, jullie missen vooral Tadej Pogacar

    Zijn er niet bij in Italië: Van der Poel, Van Aert, Pogacar en Alaphilippe.

    Het deelnemersveld van de Ronde van Italië is zeer fraai, maar enkele toppers focussen op de Tour de France of andere doelen. Wie had u nog graag aan het werk gezien tussen Turijn in Milaan? De Tourwinnaar van 2020, zo blijkt uit onze rondvraag.

    Giro d'Italia
    -
    ritdatumtype ritstart-finishtotaalwinnaarleider
    1Turijn - Turijn8.6 kmGannaGanna
    2/>Stupinigi - Novara179 kmMerlierGanna
    3/>Biella - Canale190 kmvan der HoornGanna
    4/>Piacenza - Sestola187 kmDombrowskiDe Marchi
    5/>Modena - Cattolica177 kmEwanDe Marchi
    6/>Grotte di Frasassi - San Giacomo162 kmMäderValter
    7/>Notaresco - Termoli181 kmEwanValter
    8/>Foggia - Guardia Sanframondi170 kmLafayValter
    9/>Castel di Sangro - Campo Felice158 kmBernalBernal
    10/>L'Aquila - Foligno139 kmSaganBernal
    11/>Perugia - Montalcino162 kmSchmidBernal
    12/>Siena - Bagno di Romagna212 kmVendrameBernal
    13/>Ravenna - Verona198 kmNizzoloBernal
    14/>Cittadella - Monte Zoncolan205 kmFortunatoBernal
    15/>Grado - Gorizia147 kmnog 139.8 km
    16/>Sacile - Cortina d'Ampezzo212 km
    17/>Canazei - Sega di Ala193 km
    18/>Rovereto - Stradella231 km
    19/>Abbiategrasso - Alpe di Mera178 km
    20/>Verbania - Alpe Motta164 km
    21Senago - Milaan30.3 km

    Giro wielrennen poll