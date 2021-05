Remco Evenepoel: "Het wordt zwaarder en zwaarder, maar ik vecht voor de top 10"

"Ik voelde bij het aansnijden van de steile stukken dat mijn benen leegliepen", vertelde Remco Evenepoel, die op zijn sokken van de bus stapte na zijn douche.

"Misschien is mijn lichaam toch nog niet wat we op voorhand gehoopt hadden qua prestaties."

"Ik verlies tijd, maar ik sta nog mooi in de top 10. Daar probeer ik elke dag voor te vechten, maar de jongens moeten zich niet echt meer met mij bezighouden."

"Iemand als Joao (Almeida) mag mee in een vlucht voor een rit proberen te gaan. Ik heb vandaag gevoeld dat het zwaarder en zwaarder wordt en dat de lange break er inhakt."

Nochtans ging Evenepoel vrij lang mee. "Maar als de power er op een bepaald moment niet meer is, dan is ze er niet meer."

"Het was ook vrij koud boven en het was weer een wisselende dag qua temperatuur. Misschien is mijn lichaam daar nog niet 100 procent klaar voor. Dat is koers. Ik kom van heel ver. Er is niets goed of slecht."