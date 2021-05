Portugese vijfdeklasser heeft Buffon gehoord en biedt "offer you can't refuse"

De uitspraken van Gianluigi Buffon dat hij Juventus na dit seizoen zal verlaten en openstaat voor "een gek en stimulerend voorstel", zijn niet in dovemansoren gevallen bij de Portugese club Os Belenenses.

In een open brief richt de club zich tot Buffon. "We hebben gehoord dat je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging. Daarom hebben we besloten je een aanbieding te doen die je niet kan weigeren."

"Wat zou je ervan zeggen om naar Lissabon te komen en ons te helpen zo snel mogelijk terug te keren naar de plaats waar we thuishoren, de hoogste klasse? De club belooft je om in je contract tickets voor musea en toeristische attracties op te nemen en elke week een pakketje met pastel de Bélem, een van de meest populaire desserts van Portugal, af te leveren."

Belenenses is een traditieclub uit Lissabon, maar in 2018 kwam het na een dispuut tot een scheiding met SAD Belenenses. Daardoor moest OS Belenenses opnieuw in de vijfde klasse herbeginnen. "Herinner je je hoe Parma, de club die je na aan het hart ligt, terug is gekomen?"

Het antwoord van Buffon is nog onbekend.