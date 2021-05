Ploegleider Lodewyck: "Podium is voor Evenepoel waarschijnlijk weg"

"Het was duidelijk heel lastig, alleen bij Simon Yates en Egan Bernal ging het heel vlot", zei Lodewyck meteen na de finish. "Bij ons liep het op het einde niet meer zo vlot."

"Onderweg voelde Evenepoel zich goed en zag hij het zitten, maar de anderen voelden zich nog beter."

"Het podium wordt moeilijk nu voor Remco, maar dat wisten we vooraf ook. Ik denk dat Remco er zelf wel ergens van droomde. We zijn hier zonder verwachtingen gestart, maar Evenepoel is natuurlijk een winnaar. Die wil het zo goed mogelijk doen."

"Dit zal dus wel even lastig zijn, maar het is zo. Het is waarschijnlijk voorbij voor het podium. We moeten dit blijven zien als een leerschool."