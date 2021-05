Opstootje na KV Mechelen-Gent: "Er zijn dingen geroepen die racistisch zijn"

Vanhaezebrouck wou niet precies benoemen wat er gebeurd was. "Ik vind gewoon dat dit niet kan. Ik kan alleen maar concluderen wat ik zou doen in zo’n geval en mijn assistenten weten dat. Als iemand van mijn assistenten zoiets doet, dan moet hij nooit meer met mij werken. Zo simpel is het."

"Er zijn tijdens de wedstrijd zaken gezegd die wat mij betreft niet kunnen. Ik wil daar niet te veel over uitweiden. Ik heb het gehoord en ik stond 10 meter verder dan de vierde scheidsrechter. Ik heb het hem gemeld, omdat ik vond dat het niet kan. Maar hij zei dat hij het niet gehoord had, hij stond wellicht te dicht."

We zullen intern bekijken wat er is gezegd geweest. Als er sprake is van racisme, dan is dat er sowieso over.

Op de persconferentie voegde Vanhaezebrouck er nog iets aan toe: "Ik stel vandaag een jongen (Chinonso Emeka) op die voor de eerste keer sinds hij in Europa is een wedstrijd mag spelen."

"Dat zou een feest moeten zijn, maar het werd een drama. Ik heb drie keer geprobeerd met hem te praten, maar hij bleef wenen. Het is een intelligente speler, hij weet absoluut waarover het ging. Dit is heel moeilijk om mee om te gaan als coach."

De reactie van Wouter Vrancken was kort: "We zullen intern bekijken wat er is gezegd geweest. Ik wil eerst duidelijkheid hebben. Als er sprake is van racisme, dan is dat er sowieso over."