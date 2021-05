Noa Lang: "Racisme is me welbekend, ik wou niemand beledigen"

Na het behalen van de titel met Club Brugge zong Noa Lang mee met een groep supporters: "nog liever dood dan Sportingjood", klonk het. De beelden gingen rond op sociale media en er kwam meteen veel commentaar.

Een dag later excuseert Noa Lang zich op Instagram. "Ik ben een kind van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder", schrijft hij. "Racisme en vooroordelen zijn me dus welbekend."

"Ik zong na het behalen van de titel in al mijn enthousiasme samen met de supporters, die ik voor het eerst zelf kon ontmoeten. Als ex-Ajacied ken ik als geen ander bijnamen van voetbalploegen."

"Daar wou ik niemand mee beledigen. Voor mij is dit nu afgesloten en ik zal er niet meer op terugkomen", sluit hij af.

Voor Lang is de kous dus af, maar het is nog maar de vraag of dat ook echt zo is. Het Bondsparket onderzoekt immers of het de Nederlander kan schorsen.