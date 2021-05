Marc Coudron grijpt nipt naast voorzitterschap Internationale Hockeyfederatie

Marc Coudron stopt volgende maand na 16 jaar als voorzitter van de Belgische bond. De 358-voudige international wilde het Belgische succesverhaal graag een vervolg geven op het wereldtoneel, maar hij greep naast het zitje.

In een virtuele vergadering brachten 124 landen een stem uit, 63 stemden voor Batra, 61 voor Coudron, de winnaar had er 62 nodig.

Voor aanvang van de verkiezing kregen beide mannen 5 minuten de kans om hun visie te verdedigen. En die is verschillend: de 64-jarige Batra werd in 2016 de 12e en eerste niet-Europese voorzitter van de FIH. De Indiër wil vooral inzetten op de vedetten en beste spelers en landen van de wereld, waarbij hij zijn eigen bevolking in de watten legt. Zo is het WK 2018 en 2023 in India.

Coudron wilde de hockeybeoefening zelf centraal stellen en ook alle landen betrekken. Hij had een project voor ogen voor alle spelers waarin integriteit, respect en fair play verweven zitten. Ook commercieel wilde de Brusselse bankier de FIH in financieel rustiger vaarwater brengen.

De Belg zorgde er in eigen land voor dat het ledenaantal verdriedubbelde van 17.000 naar 53.000 en onder zijn bewind werd België Europees en wereldkampioen en tweede op de Spelen.

Nu Coudron het niet haalde, blijft Ingmar De Vos de enige Belg aan het roer van een internationale sportbond. De Vos is voorzitter van de FEI, de internationale paardensportfederatie.