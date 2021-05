Lewis Hamilton is boos: "Er komen lastige gesprekken met het team"

Een zevende plaats in de kwalificaties, dat maakt Lewis Hamilton niet blij en dat zal iedereen bij Mercedes wel gemerkt hebben. "Er zullen enkele lastige gesprekken moeten komen met mijn ingenieurs", zei de wereldkampioen.

"Zaken die gedaan moesten worden, zijn duidelijk niet gedaan. We zullen hieruit leren en er sterker uitkomen. We moeten harder werken." Details wou Hamilton niet geven. "Ik wil hier niet kritisch zijn voor het team, maar binnenskamers zal ik dat wel zijn."

Teambaas Toto Wolff had begrip voor de reactie van Hamilton. "Wanneer je de 7e tijd rijdt in de kwalificaties in Monaco, dan weet je dat je misschien al een kruis moet maken over het weekend. Er was heel wat frustratie en het is oké om die frustratie te ventileren."

Hamilton had tijdens de oefenritten al niet het beste gevoel en wou iets uitproberen om zijn banden op temperatuur te krijgen. Maar het team zag het anders. "Dat is exact het onderwerp van onze discussies", gaf Wolff toe. "Hoe we bij koudere temperaturen de banden goed kunnen krijgen."