Crash weerhoudt Leclerc niet van pole in Monaco, Hamilton pas 7e

Met de GP van Monaco staat er dit weekend opnieuw een klassieker op het programma in de Formule 1. Op het technische stratenparcours was het uitkijken naar WK-tenoren Lewis Hamilton en Max Verstappen, maar ook thuisrijder Charles Leclerc had zijn zinnen gezet op een knalprestatie.



De Monegask reed voor eigen volk nog maar twee keer mee in Monaco, telkens zonder succes. In 2018 crashte hij met zijn Alfra Romeo, een jaar later in zijn debuutseizoen bij Ferrari parkeerde hij zijn wagen ook in de vangrails.