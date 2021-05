Club-huurling Krmencik schenkt PAOK Griekse beker tegen Olympiakos

PAOK Saloniki heeft zaterdag de Griekse voetbalbeker op zak gestoken. In de finale in Athene won PAOK met 2-1 van kampioen Olympiakos. Zo mist Olympiakos een tweede dubbel op een rij. De held van PAOK was Club Brugge-huurling Michael Krmencik, hij scoorde in de slotminuut de winning goal.