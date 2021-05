Belgische roeiduo's zorgen voor primeur en staan met 2 in WB-finale

Vyvey en Colpaert, de Europese kampioenen bij de beloften, eindigden in hun halve finale als 3e in 6'46"83 achter de Duitse vice-wereldkampioenen Jason Osborne en Jonathan Rommelmann en de Italianen Pietro Ruta en Stefano Oppo. Dat volstond voor de jonge Belgen voor een plek in de A-finale.

En in de finale zondagmiddag nemen ze het op tegen onder meer Niels Van Zandweghe en Tim Brys. Die werden zaterdag in hun halve finale 2e in 6'41"19 achter de Ierse wereld- en Europese kampioenen Fintan McCarthy en Paul O'donovan.