16-jarige Italiaanse Benedetta Pilato zwemt wereldrecord op het EK

Benedatta Pilato tikte in de halve finales van de 50 meter schoolslag aan na 29"30 en deed daarmee tien honderdsten beter dan de recordtijd van de Amerikaanse Lilly King, die in 2017 ook werd gezwommen in Boedapest.

Pilato had eerder op de dag in de reeksen al haar wereldrecord bij de junioren aangescherpt: van 29"61 tot 29"50. In de halve finales deed ze nog eens twintig honderdsten beter. Ze ontpopt zich zo ook tot de grote favoriet op de titel op de 50 meter schoolslag. De finale wordt zondag gezwommen.