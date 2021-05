Wat na Merlier en Ewan? Dit zijn de overgebleven sprinters in de Giro

Sagan vs. Gaviria

Peter Sagan start vandaag als de grote favoriet. De Slovaakse ex-wereldkampioen wist de tiende etappe richting Foligno op zijn naam te schrijven en is de topfavoriet vandaag om nogmaals aan het langste eind te trekken. Al zal de etappe vandaag misschien te makkelijk zijn voor de Slovaak en zijn team Bora-Hansgrohe om de concurrenten af te matten.

Sagan won de vorige sprintetappe voor Fernando Gaviria . De Colombiaan van UAE Team Emirates wist zich naar een tweede plaats te sprinten, meteen ook zijn beste resultaat dit seizoen. Na zijn vertrek bij Deceuninck-Quick Step heeft Gaviria het moeilijk om sprints te winnen. Kan hij daar vandaag verandering in brengen?

Sant in eigen land?

De grootste uitdager van Peter Sagan wordt bijna zeker Davide Cimolai . De Italiaan is aan een zeer regelmatige Giro bezig en finishte de voorbije 3 sprintetappes telkens in de top 3. Kan hij vandaag eens op het hoogste schavotje staan?

Naast Cimolai wordt er bij de Italianen ook gekeken naar Giacomo Nizzolo . Nizzolo werd vorig jaar nog Europees kampioen, maar heeft het knap lastig om een etappe te winnen in eigen land. Nizzolo wist nog nooit te winnen in de Ronde van Italië, wel werd hij 11 keer tweede. Rust er een vloek op de Italiaan?

En wat met Elia Viviani? De Italiaan was enkele jaren geleden bij Deceuninck-Quick Step nog de man naar wie er gekeken werd in de sprints. Na zijn overstap naar Cofidis gaat het een pak moeizamer voor de Italiaan en ook in deze Giro komt Viviani er amper aan te pas. Kan hij zijn Giro nog opfleuren met een ritzege?