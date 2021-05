Voorzitter supportersfederatie Club Brugge: "Pijnlijke beelden"

Supporters van Club Brugge hebben gisteren in de stad of aan het oefencentrum de titel duchtig gevierd. Van mondmaskers of social distancing was nauwelijks sprake.

"Het doet pijn om zulke beelden te zien", reageert Nico Cappaert, die de Anderlecht - Club Brugge (3-3) thuis volgde, "maar het gaat om een minderheid. Een minderheid die Club Brugge-supporters wel in een negatief daglicht stelt."

Cappaert vindt dat er te weinig contact is tussen de club en de supporters. "Dat heeft natuurlijk ook met de coronaperiode te maken, maar we zouden toch graag wat meer met Club in overleg kunnen gaan. Over gisteren of

zondag bijvoorbeeld is er totaal niet gesproken, er is veel te weinig contact", vindt hij.

Zondag wordt een test. Dan zijn 500 supporters toegelaten in het stadion voor de galamatch tegen Racing Genk. "Dat zullen vooral vrijwilligers worden", vermoedt Cappaert, "maar ongetwijfeld zullen er veel rond het stadion verzamelen."

Cappaert is uiteraard wel heel blij met de nieuwe landstitel. "Een opluchting na die spannende play-offs. En nog eens een bewijs dat die play-offs onzin zijn. Ons systeem krijg je aan een buitenlander niet uitgelegd."