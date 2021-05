Vandenbempt: "Moeten we City geweldig vinden? Ik word enthousiaster van Chelsea"

De apotheose van het Europese voetbal loert om de hoek. Woensdag 26 mei is er de finale van de Europa League tussen Manchester United en Villarreal. Zaterdag 29 mei de Engelse finale van de Champions League met onder meer Kevin De Bruyne. In de laatste extra podcast van De Tribune over het Europese voetbal dit seizoen blikken Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana vooruit.