Sprintbom Rani Rosius stelt haar persoonlijk record op de 100 meter scherper

De 21-jarige Rani Rosius is de nieuwe Belgische sprintkoningin in spe. Vorige zomer snelde ze op de 100 meter naar een tijd van 11"39. Van de Belgische atletes liep enkel Kim Gevaert (11"04) ooit sneller.

In Dessau (Duitsland) liep Rosius vandaag een nieuw persoonlijk record. Onze jonge landgenote liet een tijd noteren van 11"33.

Met die topchrono verzekert Rosius zich ook van een ticket voor het EK voor beloften. De limiet was 11"47.

Wanneer en waar dat EK voor beloften zal doorgaan, is nog niet duidelijk. Normaal was dat voorzien van 8 tot en met 11 juli in het Noorse Bergen. Maar de coronamaatregelen gooien roet in het eten.



European Athletics gaat nu op zoek naar een nieuwe datum en een nieuwe locatie.