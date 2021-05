Protest bij de renners zorgt voor enige vertraging in de Ruta del Sol

De renners in de Ruta del Sol zijn niet te spreken over de organisatie van de Spaanse rittenkoers. Volgens de renners bracht het parcours van de etappe van donderdag, met gravelafdalingen en grote kuilen in de weg, hun veiligheid ernstig in gevaar. Daarnaast vinden ze het ook niet kunnen dat er te grote afstanden zijn tussen de etappes.



"We begrijpen de moeilijkheden van de organisatie ten gevolge van de pandemie, maar er blijven regels die gevolgd moeten worden", klinkt het in een communiqué van de renners.

"We vragen om meer aandacht en respect. De veiligheid van de renners moet in alle wedstrijden, groot en klein, een prioriteit zijn. Ernstige tekortkomingen als die in de rit van donderdag willen we niet langer tolereren. Ons symbolisch protest is bedoeld om de aandacht van de organisatoren en de UCI op deze belangrijke kwestie te vestigen."