Pro League: "We zullen Club Brugge aanspreken over gezangen van fans en Noa Lang"

Club Brugge zelf neemt de Nederlander in bescherming: "Er was geen enkele antisemitische ondertoon aan gekoppeld."

"Racisme en antisemitisme hebben geen plaats in onze samenleving. Gezangen die bevolkingsgroepen viseren, mogen niet langer als bagatelliserend weggezet worden", schrijft de Pro League. "De Pro League zal de club aanspreken op het gedrag van de speler en supporters over de gezangen."

Kan Pro League Lang straffen?

Bij Lang is dat anders. "Het is bij hem gebeurd buiten de context van een wedstrijd. Het is niet genoteerd door een scheidsrechter of match delegate genoteerd."

"Het verschil met Lang is dat die uitspraken van Raman gebeurd waren in de context van een wedstrijd. Het stond in een wedstrijdverslag."

Over feestende Club-fans

De Pro League reageerde ook op de beelden van feestende Club-fans die de coronamaatregelen niet acht namen.

"We kunnen dat niet goedkeuren", zegt woordvoerder Stijn Van Bever. "De fans hebben natuurlijk een heel seizoen gesnakt naar hun ploeg. Ze hebben zich ook een heel seizoen goed gedragen."

"Maar wanneer de passie oplaait op het einde van het seizoen, krijgen we taferelen zoals gisteren te zien."

Volgens Van Bever waren die taferelen te vermijden. "Voor het begin van de play-offs hadden we aangegeven dat het beter was om een beperkt aantal toeschouwers toe te laten in de stadions."

"Als we dat had kunnen doen op een gecontroleerde manier in samenspraak met de clubs en hun fans, hadden we dat soort zaken (zoals in Brugge) kunnen vermijden."