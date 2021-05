Met dank aan een "oude" Turk en neus voor talent: het titelsprookje van Rijsel verklaard

Flashback naar 21 mei 2011. Na een 2-2-gelijkspel op de voorlaatste speeldag tegen PSG viert Rijsel voor het eerst in ruim 50 jaar nog eens de Franse landstitel. De grote motor achter het succes: Eden Hazard - onhoudbaar dat seizoen in Noord-Frankrijk. "Maar mocht Rijsel dit jaar kampioen spelen, zou dat nog straffer zijn", oordeelde de Rode Duivel deze week op de website van zijn oude club. Geef Hazard eens ongelijk. Toen moesten de Qatari nog met hun blanco cheques in Parijs arriveren. 10 jaar - en 7 titels - later staat er bij PSG een in de Ligue 1 onklopbaar gewaande ploeg tussen de lijnen. Maar dat was dit seizoen dus buiten Rijsel gerekend.

Eden Hazard feest na het behalen van de titel in 2011.

Franse koopmanskunst

Een ploeg die samengeteld nog niet één Neymar kost. Rijsel komt dan ook uit een financieel bloedrode situatie. In 2018 kreeg het zelfs een transferverbod door de enorme schuldenberg die de club torste. Door slim koopmanschap slaagde de club erin om die put langzaam te vullen. Een mooi voorbeeld: de transfer van Victor Osimhen. In de zomer van 2019 voor 22 miljoen euro weggeplukt bij Charleroi en één jaar later al voor ruim het drievoud aan Napoli verpatst.

Rijsel verkocht Victor Osimhen voor 70 miljoen aan Napoli.

Alleen is het allerminst evident om een gezond financieel beleid ook te koppelen aan successen op het veld. Zeker omdat het ook nog stormde in de bestuurskamer - eind 2020 met een eigenaarswissel tot gevolg. Toch beleeft Rijsel sportief eveneens hoogdagen. Met dank aan succescoach Christophe Galtier. De Fransman, die Rijsel in 2017 nog behoedde voor degradatie, slaagde erin om met relatief onbekende namen een sterk geheel te smeden.

Een oude Turk, een ijskoele Canadees en een onbekende Nederlander

Misschien wel met Burak Yilmaz als grootste revelatie. De komst van de 35-jarige Turk deed in het begin veel wenkbrauwen fronsen, aangezien het zijn eerste avontuur in het buitenland was. Maar de ervaren rot overtrof alle verwachtingen door 16 keer de weg naar doel te vinden en een voortrekkersrol op te nemen in de kleedkamer.



Voorin vormt de Turk een ijzersterk duo - beiden scorend in de kampioensmatch - met oude bekende Jonathan David. De ex-spits van AA Gent was afgelopen zomer de recordaankoop aller tijden van Rijsel voor 27 miljoen euro. Dat prijskaartje leek eerst als een molensteen om de nek van de Canadees te hangen. David maakte tijdens het seizoensbegin verre van de flitsende indruk die hij in de Ghelamco Arena maakte. Maar Galtier behield steeds het vertrouwen in het 21-jarig goudhaantje en kreeg dat dubbel en dik terugbetaald. De spits snelde naar 13 goals en 3 assists in 37 wedstrijden. Waaronder een heel pak cruciale goals. Zoals de openingsgoal tegen Angers zondagavond.

Het koningskoppel van Rijsel: Burak Yilmaz en Jonathan David.

Nog een geslaagde aankoop: Sven Botman. Het 21-jarige Nederlandse talent verliet Ajax zonder één keer voor de hoofdmacht uit te komen. De 8 miljoen die Rijsel neertelde was dan ook een berekend risico, maar bleek een meesterzet. Botman is een van de voornaamste redenen dat de club amper 23 goals incasseerde dit seizoen. Aan de zijde van oudstrijder José Fonte slagen er maar weinigen in om Rijsel te vloeren.

Ongeslagen tegen de groten

Zondagavond voltooiden de mirakelmakers één van de fraaiste titelsprookjes in tijden - eentje voor in het rijtje van Leicester en Montpellier.. Volgens pessimisten voor een groot deel te danken aan het geknoei van PSG, dat liefst 8 keer verloor dit seizoen. Maar daartegenover staan de straffe cijfers van Rijsel. Slechts 3 keer onderuit - en dan nog versus "kleintjes" Brest, Angers en Nîmes. Tegen de grote ploegen bleef het steevast ongeslagen. En wanneer het móést, was de Noord-Franse ploeg altijd op de afspraak. Zo keerde het in een cruciale match in de titelstrijd een 2-0-achterstand tegen Lyon om naar een 2-3-zege. En ruim een maand geleden verstomde het alle twijfelaars door met het kleinste verschil te gaan winnen bij grote concurrent PSG. Een goal van... Jonathan David.

Met de ogen van gans Frankrijk op zich gericht, hield David zondagavond opnieuw zijn "cool".

Wees maar zeker dat Eden Hazard meejuichte.