Lianne Tan strandt in de kwartfinales van de Spain Masters

In de kwartfinales in de Spain Masters stond Lianne Tan, 4e reekshoofd, oog in oog met de lager geplaatste Putri Kusuma Wardani (BWF-200). Toch haalde de Indonesische het na 1 uur en 3 minuten: 18-21, 21-19 en 21-13.



Met het oog op de Spelen was het voor Tan (BWF-38) belangrijk om goed te presteren in de Spain Masters.

Slechts 38 speelsters mogen naar Tokio. Tan staat pas 42e op de olympische ranking, maar is voorlopig toch als 24e gekwalificeerd. Per land kunnen namelijk maximum 2 speelsters zich plaatsen voor Tokio op voorwaarde dat beiden in de top 16 staan.