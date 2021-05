Vorig jaar heeft Club Brugge de landstitel in volle lockdown moeten vieren, het maakte de feestvreugde dit jaar des te groter. Het feest werd ingezet in Anderlecht, ging voort in de bus, om vannacht helemaal los te barsten bij aankomst in Brugge. Daar stonden supporters van blauw-zwart hun helden op te wachten.