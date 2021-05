Het Bondsparket onderzoekt of het Noa Lang kan vervolgen

Wordt Noa Lang enkele wedstrijden geschorst voor zijn gezangen tijdens de titelviering? Het Bondsparket is aan het onderzoeken of het de Club-speler kan vervolgen.

De Nederlander Noa Lang ligt onder vuur omdat hij tijdens de titelviering meezong met Club-fans "Liever dood dan Sporting Jood.""



Club Brugge zelf neemt de speler in bescherming: "Er was geen enkele antisemitische ondertoon aan gekoppeld."



De Pro League keurde de gezangen volmondig af: "Racisme en antisemitisme hebben geen plaats in onze samenleving. Gezangen die bevolkingsgroepen viseren, mogen niet langer als bagatelliserend weggezet worden."



"De Pro League zal de club aanspreken op het gedrag van de speler en supporters over de gezangen."

Pro League kan Lang niet straffen, Bondsparket onderzoekt of het dat wel kan

6 jaar geleden legde de Geschillencommissie van de Pro League Benito Raman 3 wedstrijden schorsing op na zijn "alle boeren zijn homo"-uitspraak.



Maar de Pro League kan Lang niet schorsen. "Het verschil met Lang is dat die uitspraken van Raman gebeurd waren in de context van een wedstrijd. Het stond in een wedstrijdverslag." Bij Lang is dat anders. "Het is bij hem gebeurd buiten de context van een wedstrijd. Het is niet genoteerd door een scheidsrechter of match delegate genoteerd."



Het Bondsparket (het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond) is op zijn beurt aan het onderzoeken of het Noa Lang wel kan vervolgen.

