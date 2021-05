Evenepoel daags voor mythische Zoncolan: "Mijn benen voelen weer goed aan"

"Ik denk dat iedereen in het peloton er toch wel wat bang voor is. Misschien zal iedereen heel lang wachten, maar voor mij mag het zeker vroeger gebeuren. In de laatste kilometer met percentages ruim boven de 20 procent gaat het om pure explosiviteit en dat ligt mij minder dan Bernal."

"Ik weet niet goed wat ik moet verwachten", vertelde Evenepoel na afloop van de 13e etappe in Verona. "Het is samen met de slotklim Colle San Giacomo uit etappe 6 voor mij de eerste keer dat ik zo een lange col moet temmen."

"Op dit moment niet het gevoel dat Bernal er zal doorzakken"

"Of ik kan dromen van de ritwinst? Dat is zeer moeilijk", gaat Evenepoel verder. "Het zal afhangen van het gevoel onderweg. Momenteel wil ik mijn positie in het klassement vasthouden met het oog op de slottijdrit in Milaan . Het zal zaak zijn om samen met Joao (Almeida) te overleven."



"Met Bernal in deze vorm is eindwinst te hoog gegrepen. Ik zal moeten hopen dat hij er eens doorzakt, maar op dit moment heb ik niet gevoel dat dat zal gebeuren. Ik denk dat hij zelfs nog sterker is dan toen hij de Tour won in 2019."

"Met mij gaat het in elk geval al een stuk beter dan in de etappe daags na de rustdag. Mijn benen voelen opnieuw goed aan. Ik zal nu zien hoe het morgen gaat."