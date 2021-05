EK beloften gaat niet door, mogelijks nieuwe kans deze zomer

Er zal in juli dan toch geen Europees kampioenschap voor beloften plaatsvinden in het Noorse Bergen. Dat meld European Athletics. "Het was onmogelijk om bij de Noorse overheid een uitzondering te verkrijgen op de strikte quarantaineregels, en dus is het geen optie om het EK te laten doorgaan"

Toch moeten de beloften niet vrezen. Er komt nog steeds een Europees kampioenschap. "Het is bedoeling om nog een nieuwe locatie te vinden, om de meest beloftevolle Europese atleten toch nog hun kans te geven. Dat zal "meer dan waarschijnlijk na de Olympische Spelen zijn".