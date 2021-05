Eden Hazard mist titelmatch Real Madrid door... kleine blessure

Na een zoveelste spierblessure vierde Eden Hazard eind april zijn terugkeer bij Real Madrid. De vinnige aanvaller kreeg speelkansen in de competitie én in de Champions League, maar ligt nog geen maand later weer in de lappenmand.

"Eden Hazard heeft iets. Het is geen ernstige blessure, maar we willen geen risico nemen", zegt coach Zinedine Zidane. "Aangezien hij vandaag niet heeft getraind met het team, is er iets mis. Hij is out voor de wedstrijd."

Real Madrid kan morgen zijn Spaanse titel verlengen tegen Villarreal, maar dan moet het wel rekenen op puntenverlies van leider Atletico tegen staartploeg Valladolid.

Voor Eden Hazard eindigt zijn teleurstellende seizoen zo op een sisser. Hij was goed voor 4 doelpunten en 1 assist in 21 wedstrijden.