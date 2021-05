De Belgen bij Real: "Wie wil er vandaag 100 miljoen neerleggen voor Hazard?"

Vandaag weten we wie kampioen speelt in Spanje: Real of Atletico, Eden Hazard en Thibaut Courtois of Yannick Carrasco. Het contrast tussen Hazard en Courtois bij Real Madrid kan dit seizoen niet groter zijn. Terwijl de ene sukkelt met blessures, is de andere een van de absolute sterkhouders. "Thomas Meunier heeft Hazard veel miserie bezorgd", zegt voetbaljournalist Frédéric Hermel.

Eden Hazard is bezig aan zijn tweede seizoen bij Real Madrid, Courtois zit al aan zijn derde bij de Koninklijke. Voetbaljournalist bij RMC Sport Fred Hermel, die in Madrid woont, volgt al jaren het Spaanse voetbal. Hij laat zijn licht schijnen over de prestatie van beide Belgen bij Real Madrid. Mede door blessures kon Hazard de hoge verwachtigen nog niet inlossen bij Real. Toch blijft Hermel achter de aanvaller staan. "Het is een geweldige speler en bovendien heel sympathiek. Ik hoop dat hij blijft en nog prijzen kan pakken met Real, want hij past bij de club." Hermel ziet maar een reden voor het mindere seizoen van Hazard bij Real: zijn blessures. "Thomas Meunier heeft Hazard veel miserie bezorgd. Die blessure ligt aan de basis van alle problemen. Meunier heeft hem zeker niet willen blesseren, maar het is spijtig genoeg wel gebeurd."

"Jammer genoeg is Hazard vandaag zijn prijs niet meer waard. Wie wil er vandaag nog 100 miljoen neerleggen voor hem, als er twijfels zijn over zijn fysieke paraatheid?"

Het publiek in Barnabeu fluit iedereen uit. Nu was die druk van het publiek er niet. Frédéric Hermel

De transfer van Hazard kan gezien worden als de transfer van trainer Zinédine Zidane en president Florentino Perez. "Zidane is er nog steeds van overtuigd dat Hazard een meerwaarde kan brengen voor het team. Hij heeft het volste vertrouwen in de Belg." De druk op Hazard ligt in Spanje wel bijzonder hoog. Zeker de Spaanse pers is niet altijd even mals geweest voor de aanvaller. Maar volgens Hermel trekt Hazard zelf zich daar niet al te veel van aan. Het was wel veel moeilijker geweest als er publiek in het stadion had gezeten. "Het publiek in Bernabeu fluit iedereen uit, zelfs Zidane in het begin van zijn carrière. Nu was die druk van het publiek er niet."

"Courtois is de beste keeper ter wereld"