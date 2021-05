Coronaregels niet nageleefd? Supporters van Club Brugge riskeren boete van 250 euro

"Vooraf hadden we duidelijke afspraken gemaakt met de horecazaken in Brugge. Die zijn behoorlijk goed nageleefd", begint burgemeester Dirk De fauw (CD&V) het gesprek met Sporza.

"De horeca wil ik dan ook geen verwijten maken, de supporters wel. Zij hebben de coronaregels niet gerespecteerd. Van social distancing was geen sprake, ook niet elke supporter droeg een mondmasker."

"Daarom hebben we enkele mensen aangehouden. Op basis van videobeelden zullen nog boetes van 250 euro uitgedeeld worden. Een dure avond dus."



"We hadden nochtans ruimte gemaakt om de titel in kleine groepen te vieren. De politie had straten afgezet om extra ruimte te creëren op de pleinen."