Clement gejonast na de titel: "Blijf liever met mijn voeten op de grond"

Het is een ritueel waar heel wat trainers angstig naar uitkijken: de spelers die hun coach de lucht inwerpen tijdens een titelviering. "Ik blijf toch liever met mijn voeten op de grond. Je weet nooit dat er een ontevreden speler bij zit die je wat minder hebt laten spelen en die je per ongeluk laat vallen (lacht)."

"Anderzijds is het ook leuk om die appreciatie van je spelers te voelen. Ik wist al dat die er was, want we hebben de voorbije 2 jaar ongelooflijk goed samengewerkt."

Op de vraag of er ook nog een 3e jaar en dus een mogelijk 3e titel met Club aankomt, herhaalde Clement dat hij enkel bij een heel speciale aanbieding weg zou gaan.

"Natuurlijk is die honger er nog altijd. De eerste week van mijn vakantie geniet ik altijd, maar daarna heb ik al weer zin om erin te vliegen. Ondanks dat ik graag met mijn vrouw op vakantie ga."

"Club is bijzonder ambitieus en zal zeker een inspanning doen. Al weet je ook dat er na zo'n seizoen enkele jongens in de etalage bij de grote competities zullen staan. Het voordeel is dat Club nu zelf de prijs kan betalen waarvoor ze mogen vertrekken. Dat is ooit anders geweest."