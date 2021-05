Claudio Ranieri houdt het na dit seizoen voor bekeken bij Sampdoria

"Ik heb de club vandaag meegedeeld dat ik geen extra jaar blijf", liet Ranieri weten op de persconferentie waarin hij zou vooruitblikken op het laatste competitieduel van het seizoen tegen hekkensluiter en degradant Parma.

"Dit seizoen hebben we geknokt en gestreden en veel wedstrijden met een groot hart afgewerkt. Er zaten ook mindere duels tussen, maar dat hoort bij het voetbal", aldus Ranieri.



Sampdoria kent onder Ranieri geen onaardig seizoen in de Serie A en zal netjes in de buik van het klassement eindigen. In oktober 2019 volgde hij er voormalig AS Roma coach Eusebio Di Francesco nog op na een dramatisch seizoensbegin. Met Ranieri eindigde Sampdoria uiteindelijk nog in de veilige zone.