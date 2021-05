Burgemeester boos op Club en fans: "Boete voor wie coronaregels niet naleefde"

De burgemeester van Brugge is not amused. Heel wat voetbalsupporters hebben gisteravond de landstitel van Club Brugge gevierd zonder de coronaregels te respecteren. Ook de club is in de fout gegaan, vindt Dirk De fauw. "Daar gaan we nog een duchtig woordje over spreken", belooft de burgemeester. Voor de galamatch van zondag wil hij harde garanties.