500 supporters in het stadion zondag tijdens Club-Genk: "Resultaat van maanden werk"

De ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid hebben het licht op groen gezet voor de organisatie van een coronaproof testevent.

500 fans mogen zondag aanwezig zijn in het stadion tijdens Club-Genk, maar ze moeten wel afstand houden.

"We moeten dat doen om taferelen zoals gisteren te vermijden", zegt Stijn Van Bever.



"Het is belangrijk geweest dat we inspanningen zijn blijven leveren om fans in de stadions te krijgen. Zondag is een 1e testwedstrijd op dat vlak."



"We willen zo snel mogelijk weer met volle stadions spelen. Maar voordat het zover is moeten we bepaalde sporen volgen, zondag is een eerste aanzet daartoe."