"Bondscoach moet Chadli nog afbellen om De Ketelaere mee te nemen naar EK"

In de 5e aflevering van de voetbalpodcast 90 Minutes hoefden Sam Kerkhofs, Steven Defour, Filip Joos en Aster Nzeyimana niet meer te speculeren, want met Club Brugge is de landskampioen bekend.

Met een 3-3-gelijkspel trok Club Brugge gisteren het beslissende punt uit de brand in de titelstrijd. "Het is absoluut een heel erg verdiende titel", opende Defour. "Het was op het einde misschien nog een beetje spannend door de mindere vorm van Club, maar op de titel valt niets aan te merken." "Je zag ook niet dat ze stress hadden tegen Anderlecht", vond Joos. "Clement heeft een meesterproef neergezet door Club in een 4-2-2-2 te laten spelen. Het begin van Anderlecht was straf - bijna in overdrive - maar daarna nam Club over." "Het was een meesterzet om Bas Dost op de bank te houden en Noa Lang en Charles De Ketelaere te laten zwerven. Die spreken dezelfde voetbaltaal. Achterin dekten Kossounou en Mechele ook enorm door. Kossounou zat echt op een millimeter van Nmecha. En Balanta en Rits zakten dan in om hun positie over te nemen. Het was echt een harmonica." "Clement heeft misschien wat vreemde beslissingen genomen in het verleden, zoals Hans Vanaken op de bank zetten, maar tegen Anderlecht zag je weer de coach die drie keer op rij de landstitel verovert. Alles klopte."

Tegen Anderlecht zag je weer de coach die drie keer op rij de landstitel verovert. Alles klopte. Filip Joos

Club Brugge was volgens Steven Defour gewoon klaar om kampioen te worden. "Dat zag je aan alles. Op het moment dat het moet, zullen ze even tonen waarom ze kampioen moeten worden. Ze moesten een punt pakken en dan doen ze het nog ook." Volgens Sam Kerkhofs, van de podcast Friends of Sports, waren er drie uitblinkers. "Noa Lang, Hans Vanaken en Charles De Ketelaere pakten uit met een statement. Grote spelers staan er in de grote matchen. Echte klasse."

"De Ketelaere is een slangenmens"

Met twee assists op kampioenenmaker Hans Vanaken richtte ook Bruggeling Charles De Ketelaere de schijnwerpers op zich. "Het is gewoon een supertalent", aldus Filip Joos. "Pas in de 75e minuut kon je hem betrappen op een eerste slechte baltoets." "De Ketelaere is zo slim en doet zo veel op het gevoel. Hij is een soort slangenmens die altijd goed staat. Hij is ook alleen maar met zijn eigen match bezig, hij zit voortdurende in de zone." "Kevin De Bruyne heeft dat ook", vult Sam Kerkhofs aan. "De Bruyne doet ook gewoon zijn eigen ding. De Ketelaere is een hele goede voetballer en daar zullen we met de Rode Duivels nog enorm van genieten." "Daarom is het ook zo jammer dat hij niet meegaat naar het EK", zegt Joos. "Als ik Martinez ben en ik zie de wedstrijd tegen Anderlecht, dan zou ik Nacer Chadli afbellen. De Ketelaere kan op alle posities van Chadli spelen." "Als Chadli 10 topmatchen heeft gespeeld in Turkije, moeten we zwijgen. Ik heb die competitie niet gezien. Maar Charles De Ketelaere heeft in elk geval al genoeg getoond."

De Ketelaere is een hele goede voetballer en daar zullen we met de Rode Duivels nog enorm van genieten. Sam Kerkhofs

"Noa Lang is Manchester City-materiaal"

Als De Ketelaere een EK-selectie verdient in België, wat dan met Noa Lang in Nederland? "Lang moet altijd mee met Oranje", zegt Joos. "De Nederlanders denken gewoon nog dat het in een ploeg met Vormer en Dost niet moeilijk is om uit te blinken." "Als ik zou moeten kiezen tussen Steven Berghuis (Feyenoord) of Noa Lang, zou ik het wel weten. Heb je Berghuis al eens iets zien doen in een moeilijke match? Lang is een veel modernere voetballer." "Ik zeg niet dat hij er zou raken, maar Lang is Manchester City-materiaal. Qua zwenken, op verschillende plekken opduiken, de bal bijhouden... Als Lang een Belg was, zouden we hem meenemen naar het EK. En dat terwijl we veel meer aanvallende weelde hebben dan Nederland. Dat is toch raar."

Luister hier naar de podcast, of in je podcast-app:

Je kunt de podcast ook beluisteren op Soundcloud, Spotify, Apple podcasts en Google podcasts.