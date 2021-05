Wat is er aan de hand met de Red Panthers? "Er zit geen ziel in het team"

"Er zit geen ziel in dat team. Dat heb je nodig om die wereldtop te halen. Dat herken ik gewoon te weinig in deze groep."

Wat is nu de reden achter het missen van de Spelen in Tokio? "Misschien mist deze selectie wel die winnaarsmentaliteit", oppert Gierts. "Ik merk dat er bij de speelsters te weinig verantwoordelijkheid genomen wordt. Of misschien krijgen ze gewoon te weinig verantwoordelijkheid?"

"Als je kijkt naar de opleiding, dan zijn ze jaren geleden met een programma begonnen voor de jongens en dan volgden de meisjes pas. Dan heb je al een achterstand. Je kan je ook de vraag stellen of die opleiding hetzelfde moet zijn zoals bij de jongens. Op de cruciale leeftijden is die ontwikkeling toch nog anders."

"Dat is pijnlijk", zegt Gierts. "Zeker als je kijkt naar de kwaliteit die ze hebben en het programma dat er nu staat. Dat is zeer professioneel, dat zit zeer goed in elkaar. Alleen slagen ze er telkens niet in om dat om te zetten in resultaten."

Het missen van de Olympische Spelen in Tokio was niet alleen voor de Red Panthers een klap. Ook voor iedereen die begaan is met het vrouwenhockey kwam dit als een verrassing, zo ook voor Sofie Gierts.

"Geluk moet je afdwingen"

"Ik heb heel vaak gehoord dat ze geen "geluk" hebben gehad. Maar eerlijk gezegd geloof ik niet in geluk in sport. Dat moet je afdwingen. Elke keer op shoot-outs verliezen, dat is natuurlijk jammer. Maar misschien moet je er eens voor zorgen dat je geen shoot-outs hebt en misschien wat strenger zijn voor jezelf."

"Dat merk je voornamelijk wanneer ze het net niet halen. Dan blijft het verhaal positief en kunstmatig. "We zijn goed bezig" en "We komen er wel", maar als het verhaal telkens "net niet" is, dan moet er ook eens iemand durven zeggen dat het gewoon niet goed was."

Cultuur kruipt in de muren. Het wordt tijd dat we die muren eens afbreken en er nieuwe maken

Tijd voor verandering

"Langs de andere kant is het al jaren hetzelfde verhaal. Cultuur kruipt in de muren, dus ik denk dat het wel belangrijk is dat die muren eens worden afgebroken en er nieuwe gemaakt worden."

"We moeten het ook positief bekijken. Het kan ook heel snel gaan. Enerzijds is er nu wel een snaar geraakt die echt geraakt moest worden."

Dat er kwaliteit in de selectie zit, daar is Gierts van overtuigd. Maar hoe zorg je ervoor dat de resultaten volgen? "Dat is mijn taak niet", antwoordt Sofie Gierts. "Daarvoor zijn er coaches en is er begeleiding."

Barbara Nelen: "Geen gebrek aan leiderschap, missen wel vechtersmentaliteit"

Red Panther Barbara Nelen gaat niet volledig akkoord met de argumenten van Sofie Gierts. "Een gebrek aan leiderschap was het misschien niet", zegt Nelen. "Maar ik denk dat we vechtlust misten en dat we bang waren om te spelen. We gaan daar stappen in zetten. We zijn heel hard bezig met de mentaliteit van de meisjes."

"We hebben iemand nieuw in de ploeg die zich bezighoudt met het mentale aspect bij de speelsters, een sportpsycholoog. We zijn volop bezig met hoe we sterker kunnen worden als team wanneer we onder druk staan en stress hebben."

"Om die kloof met de top 6 te dichten, moeten er stappen gezet worden op mentaal vlak. Duitsland, Engeland, Spanje... Zij hebben allemaal de ervaring van de Spelen, zij hebben die winnaarsmentaliteit. Wij kunnen daar nog stappen in zetten."



"We staan ook 10 jaar achter op de heren. Er is heel veel jong talent, maar ook veel ervaring. Sommige meisjes zitten al 5 jaar bij de Panthers. Ik denk dat we nu het verschil gaan zien. Het is nodig."